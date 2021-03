Российское судно гудками несколько раз прервало речь президента Египта

Экипаж российского судна «Маршал Василевский» отпраздновал разблокировку Суэцкого канала как мог — долгими гудками. Из-за этого президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, который выступал на пресс-конференции в Исмаилии по этому же вопросу, пришлось несколько раз прерывать свою речь. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судно проходило по Суэцкому каналу в конце пресс-конференции главы Египетского государства. Он нисколько не разозлился, а лишь подтвердил, что все рады этому событию.

23 марта огромный контейнеровоз Ever Given, который шел из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Несколько сотен судов собрались в очередь. Утром 29 марта Ever Given вернули на фарватер на 80%, но позже судно снова застряло из-за сильного ветра. Навигация полностью возобновилась вечером.

Уже сутки застрявшие в пробке суда продолжают свой путь. По словам советника египетского президента Мохаба Мамиша, на разгрузку канала уйдет несколько дней. Он отметил, что к ЧП привела плохая погода, но ответственность лежит на капитане контейнеровоза.