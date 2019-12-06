Российское судно арестовали в Сингапуре из-за американских санкций

Российское судно «Севастополь» арестовали в порту Сингапура. Корабль нуждался в ремонте и задолжал за стоянку. На его борту находятся 12 членов экипажа.

Администрация порта, рассказал РИА «Новости» замгенерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олег Аникин, намерена через суд добиться разрешения на продажу судна.

На «Севастополе» поломались вспомогательные двигатели, когда он пришел в Сингапур. Большинство местных компаний ремонтировать пароход отказались, поскольку он находится под санкциями США.

«Кто соглашается — ставят неподъемный ценник. Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами», — пояснил Аникин.

По его словам, в итоге за стоянку образовался долг, и на судно наложили арест. О какой сумме идет речь, в «Гудзоне» уточнять не стали.

Российские моряки застряли на арестованном теплоходе в Испании без денег и почти без еды Подробнее

Из порта судно выйти сейчас не может, топливо компании тоже не продают. На корабле — 12 членов экипажа. Они обеспечены провизией и электричеством.

«Власти порта сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать на борт и выпускать. Суд назначен на 17 декабря», — сказал Олег Аникин.

Сингапур, добавил он, рассчитывает получить судно по суду в свое распоряжение. Тогда пароход выйдет из-под американских санкций, и его можно будет выставить на продажу.

Компания «Гудзон» уже обратилась в российское консульство в связи со случившимся.

В августе 2018 года США включили в список санкций по КНДР две компании РФ и шесть судов, в том числе и «Гудзон» с принадлежащим компании «Севастополем». В американском Минфине решили, что суда поставляли в Северную Корею очищенные нефтепродукты. По мнению Соединенных Штатов, на корабли КНДР их перекачивали с российских судов в открытом море. Причастность к таким поставкам в «Гудзоне» опровергли.