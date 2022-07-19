Российское судно арестовали в Индии за неуплату топливного сбора

Суд индийского штата Керал вынес решение об аресте российского судна по иску доверенного лица эстонской компании Bunker Partner OU. Заявитель пожаловался на неуплату 23,5 тысячи долларов топливного сбора владельцем сухогруза. Об этом сообщила газета The Times of India.

Речь идет об услугах поставки корабельного топлива, логистике, загрузке и распределении энергоносителя между судовыми цистернами.

По данным издания, судно перевозило оружие для индийской армии. Несмотря на арест, суд разрешил провести разгрузку. Но выйти из дока без снятия ареста сухогруз не сможет.