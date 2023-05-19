Мир 19 мая 2023, 14:19 Российское рыболовецкое судно загорелось в Пусане

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Возгорание произошло на российском рыболовецком судне в Пусане в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Newspim.

По предварительным данным, пламя охватило носовую палубу корабля в гавани Камчхон. С горящего судна спасателям удалось эвакуировать 65 моряков, никто из них не пострадал.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», в ликвидации возгорания принимали участие более 100 пожарных и 38 единиц спецтехники.