19 мая 2023, 14:19
Российское рыболовецкое судно загорелось в Пусане
Возгорание произошло на российском рыболовецком судне в Пусане в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Newspim.
По предварительным данным, пламя охватило носовую палубу корабля в гавани Камчхон. С горящего судна спасателям удалось эвакуировать 65 моряков, никто из них не пострадал.
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», в ликвидации возгорания принимали участие более 100 пожарных и 38 единиц спецтехники.
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