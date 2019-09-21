Российское посольство в Таджикистане взяло на контроль ситуацию с ранеными военными
Российское посольство в Таджикистане следит за инцидентом с ранением двух военнослужащих 201-й российской базы в городе Бохтар Хатлонской области. Об этом сообщил ТАСС.
«Посольство отслеживает ситуацию, связанную с травмами двух российских военнослужащих по контракту, полученных от жителя города Бохтар Хатлонской области Таджикистана», — заявили в диппредставительстве.
В посольстве добавили, что раненые россияне служат по контракту с 201-й военной базой РФ и правоохранительными органами Таджикистана.
Житель города Бохтар ранил двоих российских военнослужащих ножом 21 сентября. Командование базы и правоохранители Таджикистана начали проверку произошедшего. Сейчас контрактникам оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Причина произошедшего неизвестна. Нападавший оказался психически нездоровым человеком, он состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.