Российское посольство в Таджикистане взяло на контроль ситуацию с ранеными военными

«Посольство отслеживает ситуацию, связанную с травмами двух российских военнослужащих по контракту, полученных от жителя города Бохтар Хатлонской области Таджикистана», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что раненые россияне служат по контракту с 201-й военной базой РФ и правоохранительными органами Таджикистана.

Житель города Бохтар ранил двоих российских военнослужащих ножом 21 сентября. Командование базы и правоохранители Таджикистана начали проверку произошедшего. Сейчас контрактникам оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Причина произошедшего неизвестна. Нападавший оказался психически нездоровым человеком, он состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.