Российское посольство в США выразило соболезнования близким жертв ураганов

Российское посольство в США выразило соболезнования родственникам и близким жертв ураганов, прошедших в ряде американских штатов. Сообщение об этом появилось на официальной странице ведомства в Facebook.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы», — написали представители посольства.

Разрушительные ураганы прошли сразу в нескольких штатах в восточной части США: в Иллинойсе, Кентукки, Теннесси, Миссури и Арканзасе. В Кентукки из-за торнадо погибли больше 70 человек, в Теннесси оборвались жизни троих, в Иллинойсе — шесть жертв, в Арканзасе погиб один житель дома престарелых.

Представители Белого Дома сообщили, что президенту Штатов Джо Байдену доложили о ситуации. Он приказал помочь пострадавшим регионам и выделил из федерального бюджета ресурсы для восстановления убытков. Американский лидер назвал очередь этих ураганов одной из самых крупных в истории США.