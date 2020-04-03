Российское посольство в Сербии рассказало о прибытии гумпомощи из РФ

Третьего апреля на аэродром «Батайница» под Белградом прибыл самолет Ил-76 ВКС России с гуманитарной помощью. Его встречали премьер-министр Сербии Ана Брнабич, глава оборонного ведомства республики Александр Вулин и российский посол А.А.Боцан-Харченко.

«Уверены, что искренняя солидарность и взаимная поддержка помогут нам скорее преодолеть текущие испытания, восстановить условия для нормальной жизни граждан и дальнейшего успешного развития наших стран», — отмечается в сообщении посольства.