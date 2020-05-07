Российское посольство в Норвегии прокомментировало активность НАТО в Арктике
Посольство России в Норвегии выступило с заявлением по поводу роста активности НАТО в Арктике. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Facebook посольства.
Речь идет об американо-британские военных учениях в Норвежском и Баренцевом морях. В сообщении говорится, «что наращивание подобной военной активности стран НАТО в Арктике не способствует поддержанию общей безопасности, стабильности и предсказуемости в регионе».