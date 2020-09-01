Российское посольство в Австрии подверглось атаке хакеров

«Вынуждены сообщить, что на основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака», — цитирует посольство «Газета.ru».

Дипломаты добавили, что есть основания предполагать, что злоумышленники взломали почтовый аккаунт. Они попросили всех тех, кому пришло письмо с упомянутого ящика, не открывать его и не переходить по ссылкам, указанным в нем.