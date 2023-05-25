Мир 25 мая 2023, 05:19 Российское посольство сравнило дружбу с США с билетом на «Титаник» Посольство России в Сараево сравнило дружбу с США с билетом на «Титаник» Pxhere

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США находятся на краю финансовой пропасти, поэтому дружба с ними равносильна покупке билета на «Титаник». Такое сравнение привело посольство России в Боснии и Герцеговине в своем Telegram-канале.

Штаты, как отметили дипломаты, бросают союзников «на произвол судьбы», добавили «Известия».

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«США одной ногой стоят на краю финансовой пропасти. Возможно, они договорятся отсрочить коллапс знакомым способом. <…> Дружить с Америкой — все равно что покупать билет на „Титаник“», — привел RT фрагмент сообщения российского диппредставительства.

Американская сторона, как указали дипломаты, любит «всех поучать, как нужно жить», однако сама врет.

«Уничтожают суверенные страны, подвергая их бесчеловечной бомбардировке, игнорируют свои международные обязательства», — указали российские дипломаты в сообщении.

Подполковник армии США Дэниел Дэвис ранее назвал вопиющей цель Вашингтона в поддержке Украины «навредить России». По словам военного, для него это является большой проблемой, как для человека, поскольку «это происходит ценой жизней украинцев».