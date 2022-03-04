Российское посольство призвало США не вмешиваться во внутренние дела страны

Посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Так дипмиссия отреагировала на заявление Госдепа, касающееся ограничения доступа к телеканалу «Дождь»* и радиостанции «Эхо Москвы».

«Призываем Госдепартамент прекратить вмешиваться в наши внутренние дела. Прежде чем читать проповеди, коллегам нужно научиться соблюдать собственные заповеди. Цензура в американских СМИ и нетерпимость к инакомыслию уже давно стали нормой в худших традициях тоталитарных режимов», — написало посольство в Facebook.

Дипломаты отметили, что телеканал и радиостанция выдавали заведомо ложные материалы о характере и способах ведения боевых действий российскими войсками на Украине. Также оба ресурса подстрекали россиян к экстремизму, насилию и организации несанкционированных протестов.

Ограничить доступ к информационным ресурсам ранее потребовала Генпрокуратура России. После этого «Эхо Москвы» и «Дождь»* отключили от эфира.

*«Дождь» — СМИ, выполняющее функции иноагента в РФ.