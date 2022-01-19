Российское посольство призвало США не поставлять оружие на Украину

Соединенные Штаты должны прекратить поставлять Украине оружие, если действительно заинтересованы в урегулировании конфликта на востоке страны. Такое заявление появилось на странице посольства РФ в США в Facebook.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ», — сказано в сообщении.

Российские дипломаты отметили, что Белый дом мог бы воспользоваться своим влиянием на украинскую власть и убедить ее перестать саботировать Минские соглашения.

Также российская сторона попросила Штаты прекратить истерики и перестать нагнетать обстановку вокруг Донбасса. Посольство РФ в США уверила, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ране пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказала мнение, что РФ может пойти на Украину в любой момент. Кроме того, высокопоставленный представитель Госдепартамента предположил, что РФ будет использовать для этого военных, которые сейчас находятся в Белоруссии на учениях «Союзная решимость». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».