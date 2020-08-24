Российское посольство пообещало Австрии зеркальные меры за высылку дипломата

Посольство России в Австрии пообещало незамедлительную зеркальную реакцию на высылку российского дипломата из страны. Ему нужно покинуть территорию Австрии до 1 сентября текущего года.

«Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений», — заявили представители российского посольства в Вене. Их слова приводит ТАСС.

По версии МИД Австрии, россиянин нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Местные СМИ сообщили, что его подозревают в промышленном шпионаже и сборе информации через гражданина Австрии. Якобы россиянин собирал сведения о работе одного из высокотехнологичных предприятий страны. О шпионаже сообщил австриец, работник этого предприятия. Он назвал жителя России своим куратором. Дипломат отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Российские власти уже отреагировали на новость о высылке представителя страны из Австрии. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что считает всю ситуацию недоразумением.