Российское посольство отправило ноту в МИД Франции из-за поведения украинцев | 360°

Мир 27 октября 2022, 14:18 Российское посольство отправило ноту в МИД Франции из-за поведения украинцев РИА «Новости»: РФ направила ноту в МИД Франции из-за нападения украинцев на россиян РИА "Новости"

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Посольство России в Париже отправило в МИД Франции ноту в связи с фактами нападения украинцами на россиян в Нормандии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

«Оправили в официальную ноту в МИД Франции. Мы потребовали от коллег принять необходимые меры для недопущения ситуаций, при которых россияне во Франции подвергались бы нападениям», — сообщили в посольстве.

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Дипломаты подчеркнули, что эпизод с нападением на россиян стал очередным примером яркой русофобии со стороны Украины.

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Ранее одна из россиянок, проживающих во Франции, рассказала о нападении на отца в населенном пункте Довиль. Напавшими оказались выходцы с Украины, пострадавший мужчина получил ушибы.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы, но задерживать виновных украинцев отказались. В итоге пострадавший выяснил место проживания украинцев и подал заявление в полицию самостоятельно, писал «Царьград».

В августе стало известно, что украинец напал на россиянку в парижском метро из-за разговора на родном языке.