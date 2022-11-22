22 ноября 2022, 08:00
Российское посольство осудило реакцию США на расстрел военнопленных из России
Посольство в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
Реакция Соединенных Штатов на расстрел российских военнопленных показала, что американские власти на самом деле помогли укрепить чувства безнаказанности у неонацистов на Украине. Такое заявление сделали в посольстве России в Вашингтоне, оно появилось в Telegram-канале дипведомства.
«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию», — высказались представители российской дипмиссии.
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Они напомнили, что Россия не раз говорила о превращении США в сторону конфликта на Украине из-за поставок вооружений киевскому режиму, передаче разведданных и обучения «преступников и наемников». В посольстве подчеркнули, что такие действия Штатов загоняют в тупик российско-американские отношения.
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Ранее посол Соединенных Штатов по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак сказала, что американская сторона следит за новостями о расстреле российских военнопленных в Донбассе. Она подчеркнула, что все стороны конфликта должны действовать исходя из международного права.
Видео, где украинские боевики расстреливают российских военнослужащих, лежачих на земле и сдавшихся в плен, опубликовали в интернете 18 ноября. По данным Минобороны РФ, ВСУ намеренно убили 10 человек.
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