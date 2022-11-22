Мир 22 ноября 2022, 08:00 Российское посольство осудило реакцию США на расстрел военнопленных из России Посольство в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных Википедия

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Реакция Соединенных Штатов на расстрел российских военнопленных показала, что американские власти на самом деле помогли укрепить чувства безнаказанности у неонацистов на Украине. Такое заявление сделали в посольстве России в Вашингтоне, оно появилось в Telegram-канале дипведомства.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию», — высказались представители российской дипмиссии.

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Они напомнили, что Россия не раз говорила о превращении США в сторону конфликта на Украине из-за поставок вооружений киевскому режиму, передаче разведданных и обучения «преступников и наемников». В посольстве подчеркнули, что такие действия Штатов загоняют в тупик российско-американские отношения.

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Ранее посол Соединенных Штатов по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак сказала, что американская сторона следит за новостями о расстреле российских военнопленных в Донбассе. Она подчеркнула, что все стороны конфликта должны действовать исходя из международного права.

Видео, где украинские боевики расстреливают российских военнослужащих, лежачих на земле и сдавшихся в плен, опубликовали в интернете 18 ноября. По данным Минобороны РФ, ВСУ намеренно убили 10 человек.