Российское посольство одобрило желание США обсудить гарантии безопасности

Представители посольства России в США заявили, что одобряют желание обсудить принцип неделимой безопасности, но посетовали, что Штаты воспринимают концепцию односторонне. Сообщение об этом появилось на официальной странице посольства в Facebook.

«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец „дозрели“ до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию», — сказано в публикации российских представителей.

Под однобокой интерпретацией имеется в виду то, что Штаты обращают свое внимание на право других стран свободно выбирать военные союзы, но игнорируют обязанность не усиливать свою безопасность за счет других государств. Спикер посольства подчеркнул, что высказывания США о том, что у НАТО есть право на дальнейшее расширение лицемерно, потому что отрицает угрозу безопасности России в случае приближения к ее границам.

В заключении в посольстве порекомендовали американским коллегам внимательнее изучить письмо главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором он объяснил связь прав и обязательств, предписанных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ.