Российское посольство обвинило Латвию в цензуре
Посольство РФ в Латвии назвало запрет девяти российских телеканалов жесткой цензурой и неуважением в демократическим принципам, сообщила газета «Взгляд».
Диппредставительство написало в Facebook, что «решение запретить ретрансляцию в Латвии девяти российских каналов — это очередное проявление „свободы слова“ по-латвийски».
Латвийские власти решили запретить 9 российских каналовПодробнее
Российские дипломаты заявили, что «в бескомпромиссной борьбе с инакомыслием, которая приобретает все более извращенные формы, латвийские власти не стесняются использовать жесткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами».
Также в посольстве посетовали, что «откровенное неуважение к принципам демократии здесь уже становится нормой».