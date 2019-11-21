Российское посольство обвинило Латвию в цензуре

Диппредставительство написало в Facebook, что «решение запретить ретрансляцию в Латвии девяти российских каналов — это очередное проявление „свободы слова“ по-латвийски».

Латвийские власти решили запретить 9 российских каналов Подробнее

Российские дипломаты заявили, что «в бескомпромиссной борьбе с инакомыслием, которая приобретает все более извращенные формы, латвийские власти не стесняются использовать жесткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами».

Также в посольстве посетовали, что «откровенное неуважение к принципам демократии здесь уже становится нормой».