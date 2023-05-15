Мир 15 мая 2023, 16:02 Российское посольство на Филиппинах не подтвердило данные о том, что пропавшую россиянку нашли Посольство России на Филиппинах не подтвердило, что пропавшую россиянку Чумак нашли Unsplash

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Российское посольство в Маниле не подтвердило информацию о том, что пропавшую на Филиппинах россиянку Юлию Чумак нашли. Об этом пресс-служба дипмиссии сообщила в социальных сетях.

«Подтвердить информацию об обнаружении Юлии Чумак на территории Филиппин на данный момент не представляется возможным», — отметили в публикации.

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По данным дипмиссии, после обращения матери пропавшей девушки 9 мая посольство направило запросы в местные компетентные органы, в том числе в Филиппинскую национальную полицию (ФНП), Национальное бюро расследований и Бюро иммиграции. Российский посол лично связался с главой ФНП по указанному консульскому вопросу. Сейчас ведомство ждет официальный ответ от партнеров.

В пресс-службе дипмиссии добавили, что посольство регулярно помогает россиянам, которые попали в неприятные ситуации на территории Филиппин.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников накануне заявлял, что девушку нашли живой.

Мать Юлии Чумак 9 мая сообщила о том, что ее дочь 2000 года рождения пропала в другой стране. По ее данным, девушка прилетела в Манилу 6 мая и собиралась работать в местной компании. Спустя время Юлия перестала выходить на связь с близкими.