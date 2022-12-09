Мир 09 декабря 2022, 23:43 Российское посольство анонсировало возвращение 30 сотрудников диппредставительств из США Посол Антонов: еще 30 сотрудников загранучреждений вернутся из США в Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Еще 30 работников российских загранучреждений уедут из США в связи с визовыми ограничениями. Они покинут страну 1 января 2023 года, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Уезжают 1 января еще 30 человек <...> в силу визовых ограничений со стороны Госдепа», — заявил он.

Реклама

По словам дипломата, обстановка в США вокруг российских загранучреждений остается напряженной. Сотрудникам все еще приходят угрозы и предложения предать свою страну, чтобы начать сотрудничество с американскими спецслужбами. При этом Россия готова к нормальной работе по визам.

Реклама

«На сегодняшний день ни одной вакансии в консульском отделе американского посольства в России нет. Мы выдали визы всем», — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что российская сторона готова и сейчас это сделать. Дипломат предложил американским коллегам принести документы на получение виз.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал плачевным состояние отношений России и США. Он пояснил, что причина кроется в увеличении конфронтации со стороны американских политиков.