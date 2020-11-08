Российское мороженое раскупили в Китае за три минуты

Китайские покупатели продемонстрировали высокий интерес к российским товарами, которые были им предложена на специальной онлайн-акции по продвижению российских товаров на китайской платформе Tmall. Продавцы всего за час выручили 12,3 миллиона юаней (почти 1,8 миллиона долларов).

Как сообщил ТАСС, акцию организовали посольство России в КНР и Медиакорпорацией Китая. В продажу поступили мороженое и конфеты, которые были полностью проданы за первые три минуты торгов, натуральная косметика, краска для волос и зубная паста. Всего на 142,8 миллиона рублей.

Посол России в Китае Андрей Денисов признался, что ему не удалось купить товары с родины.

«Надеюсь, что подобных мероприятий в будущем станет больше, ведь они не только способствуют росту торговых связей, но и ближе знакомят народы двух стран с культурой и традициями друг друга», — сказал дипломат.

Общее число пользователей в Китае превысило 900 миллионов человек. Их интерес к онлайн-торговле только возрос на фоне пандемии коронавируса. Продажи в Сети составляют 24,3% розничной торговли в стране. В прошлом году общий объем электронной коммерции превысил 5,2 триллиона долларов.

Во время режима самоизоляции продажи российских интернет-магазинов выросли на 19,88%. Чаще всего пользователи покупали бытовую технику и электронику, автотовары и косметику.