Российское грузовое судно с якобы украинским зерном задержали в Турции

Сотрудники турецкой таможенной службы задержали российское грузовое судно. Экипаж заподозрили в перевозке «украинского зерна». Об этом сообщил посол Украины в стране Василий Боднар. Его слова процитировало издание Reuters.

«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт. Оно было задержано таможенными органами Турции», — сказал Боднар.

Он отметил, что дальнейшая судьба российского судна и его экипажа станет известна по итогам совещания следователей. Его назначили на понедельник, 4 июля.

Ранее, 1 июля, стало известно, что Генеральная прокуратура Украины попросила власти Турции арестовать и «провести инспекцию» на судне «Жибек жолы». По мнению заявителей, экипаж якобы пытался вывезти украденную из порта Бердянска партию зерна. Представители Украины утверждали, что на борту якобы находилось около 4,5 тысячи тонн продукта, который по праву принадлежит их стране.