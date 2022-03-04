Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии

Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо. Об этом сообщило Kyodo.

По информации агентства, причиной аварии стали проблемы с двигателем. На борту находились 15 членов экипажа, в результате ЧП, по предварительной информации, пострадавших нет.

Сигнал бедствия поступил в службу безопасности Японии. К месту происшествия отправили спасательное судно, сейчас российское судно буксируют в порт Хакодатэ.

Корабль водоизмещением 677 т вышел из порта японского города Отару 2 марта. Он следовал в сторону Кунашира.

По информации ТАСС, судно принадлежит сахалинской компании «Гидрострой». Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов подтвердил, что корабль потерял ход и буксируется в порт.