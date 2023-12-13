13 декабря 2023, 08:50
«Российское господство слишком велико». Удары «Ланцетов» парализовали ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: удары российских «Ланцетов» парализовали ВСУ
Удары российских беспилотников, в частности дронов «Ланцет», буквально парализовали украинские войска. Об этом заявил экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало, они не могут двигаться», — указал он.
Реклама
Бывший американский разведчик пояснил, что российские силы засекают украинских солдат и ликвидируют массированными ударами, причем дронов у России «хватит на каждого военного ВСУ».
Риттер также констатировал, что западные страны оказались не готовы к «беспилотным конфликтам». Ситуация на Украине продемонстрировала уязвимость их военно-промышленного комплекса.
Скотт Риттер рассказал также, что российские средства радиоэлектронной борьбы заблокировали секретное американское средство наблюдения, которым пытались просканировать Крым. Российская сторона знала частоту радара.
Беспилотники
ВСУ
Реклама
Реклама