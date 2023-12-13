Мир 13 декабря 2023, 08:50 «Российское господство слишком велико». Удары «Ланцетов» парализовали ВСУ Экс-разведчик США Риттер: удары российских «Ланцетов» парализовали ВСУ РИА «Новости»

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Удары российских беспилотников, в частности дронов «Ланцет», буквально парализовали украинские войска. Об этом заявил экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало, они не могут двигаться», — указал он.

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Бывший американский разведчик пояснил, что российские силы засекают украинских солдат и ликвидируют массированными ударами, причем дронов у России «хватит на каждого военного ВСУ».

Риттер также констатировал, что западные страны оказались не готовы к «беспилотным конфликтам». Ситуация на Украине продемонстрировала уязвимость их военно-промышленного комплекса.

Скотт Риттер рассказал также, что российские средства радиоэлектронной борьбы заблокировали секретное американское средство наблюдения, которым пытались просканировать Крым. Российская сторона знала частоту радара.