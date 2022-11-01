Российско-украинские переговоры предложили провести в Камбодже | 360°

Мир 01 ноября 2022, 18:59 Российско-украинские переговоры предложили провести в Камбодже МИД Камбоджи предложил России и Украине провести переговоры на территории королевства РИА "Новости"

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Власти Камбоджи готовы предоставить площадку для мирных переговоров России и Украины, заявил официальный представитель МИД королевства Чам Сунри. Он уточнил, что пока ни одна из сторон не обращалась с просьбой об организации такой встречи, сообщила газета Khmer Times.

«Камбоджа готова организовать российско-украинскую встречу в Пномпене, если обе стороны захотят ее провести, но до сих пор нет просьбы ни от одной из сторон организовать их встречу», — заявил Чам Сунри.

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Представитель министерства напомнил, что в этом году двустороннего саммита «АСЕАН-Россия» не будет. В ноябре прошлого года саммит блока стран Юго-Восточной Азии и РФ состоялся в формате видеоконференции. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский запросил проведение телефонного разговора с премьер-министра Камбоджи Хун Сеном.

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По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры с украинскими властями ни к чему не приведут. Диалог по Украине следует вести с США, добавил он и напомнил, что украинская сторона отменяет достигнутые договоренности по приказу извне.