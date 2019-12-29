    29 декабря 2019, 13:24

    Российско-украинские переговоры по газу продолжились в Вене

    Андрей Иванов

    Россия и Украина пока не пришли к общему знаменателю по газовому вопросу. 29 декабря стороны продолжили переговоры в Вене, сообщил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
    Российско-украинские переговоры по газу продолжились в Вене

    «Начинаем следующий день переговоров. Цель — финализировать все договоры», — отметил Макогон. Свой пост он снабдил геотегом и статусом «Изнурен». Это уже четвертый день поиска решения газовой проблемы.

    Срок действия контракта о транзите российского газа через территорию Украины в Европе истекает в конце этого года. Во время трехсторонней встречи 20 декабря с участием Еврокомиссии в Минске стороны подписали соглашение о пятилетнем контракте на транзит газа с возможным его продлением до 10 лет.

    Накануне стало известно, что «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда. Украинский кабинет министров, в свою очередь, одобрил подписание мирового соглашения по претензиям Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» на 7,4 миллиарда долларов.