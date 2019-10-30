Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 1 ноября начнется совместное российско-турецкое патрулирование северо-восточных районов Сирии.

Как сообщил телеканал NTV, патрулирование начнется на глубине семь километров к югу от турецкой границы.

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«Это место (район города Кобани — прим. ред.) нужно очистить от террористов и установить там наш контроль. Сюда войдут наши сирийские братья, войдут настоящие хозяева. Мы начнем патрульную работу с Россией», — приводит телеканал слова турецкого лидера.

Эрдоган также сообщил, что в рамках операции «Источник мира» от террористов очищено 558 населенных пунктов Сирии. Нейтрализованы свыше 900 террористов.

9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Согласно официальному заявлению, основная цель этого мероприятия — борьба как с террористами, так и с членами Рабочей партии Курдистана.

На данный момент операция окончена. На севере Сирии сейчас находятся правительственные войска, а также военная полиция России. Американцы из региона ушли.