Российско-турецкий патруль провел рейд по курдским территориям в Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии прошел через населенные курдами территории. Сайт телеканала «Звезда» опубликовал кадры из бронеавтомобиля «Тайфун-К»

Конвой из российских «Тигров», БТР и «Тайфуна» и турецких бронемашин сформировался в районе Камышлы и выдвинулся в точку назначения. Маршрут занял 85 километров.

«Прямо сейчас мы участвуем в совместном российско-турецком патрулировании, едем в бронекапсуле автомобиля „Тайфун-К“, машина высокая, отсюда открывается отличный обзор, ситуация видна как на ладони. Задача патруля — не только следить за соблюдением режима прекращения огня, но и оценить состояние стратегических дорог и посмотреть, какое настроение у местного населения», — прокомментировал корреспондент издания.