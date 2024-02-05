Мир 05 февраля 2024, 10:22 Российско-турецкий банк решили создать для решения проблем с переводами РИА «Новости»: Россия и Турция обсуждают создание банка для решения по переводам Karl-Josef Hildenbrand/dpa/globallookpress

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Россия и Турция обсуждают создание совместного банка для решения проблем с переводами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком банковском секторе.

«Вариант с созданием турецко-российского банка обсуждается, обсуждался и ранее. Это один из пунктов», — указал собеседник.

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Однако конкретного решения по этому вопросу пока нет, уточнил он.

В некоторых банках Турции стали закрывать счета российских компаний. Также ужесточили правила для физлиц из РФ, которые собираются завести пластиковую карту.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что проблемы со счетами российских компаний в турецких банках возникли из-за агрессивного давления со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Кремль в курсе всей ситуации. Администрация проводит переговоры с республиканскими партнерами.

В феврале российский лидер Владимир Путин отправится в Турцию. Там он обсудит с властями республики вопросы по Сирии, зерновой сделке и ситуации в секторе Газа.