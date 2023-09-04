Мир 04 сентября 2023, 15:25 Российско-турецкие переговоры в широком составе завершились в Сочи Переговоры президентов Путина и Эрдогана в Сочи продлились полтора часа РИА «Новости»

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Российско-турецкие переговоры в Сочи с участием президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продлились полтора часа. Об том сообщило РИА «Новости».

Одной из главных тем встречи стала зерновая сделка и возможности ее возобновления. В начале встречи Путин отметил открытость России к переговорам по поставкам сельскохозяйственной продукции в Африку. Глава государства также выразил уверенность, что на обсуждении в обязательном порядке будет затронута тема украинского кризиса.

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Он добавил, что государства в скором времени договорятся о создании газового хаба в Турции, что позволит сделать более стабильной энергетическую ситуацию в мире.

Общение лидеров двух стран продолжится 4 сентября в формате рабочего обеда. После этого планировалась встреча с представителями СМИ.

Ранее Путин заявил об уверенном развитии российско-турецких отношений в области энергетики. Он отметил, что удалось достигнуть договоренностей между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон.