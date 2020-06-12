НАТО — один из механизмов обеспечения реализации планов глобалистов, заявил он. По этой причине российско-китайский союз представляет угрозу и для Альянса.

В начале 1990-х шли разговоры о роспуске блока, поскольку страны-участницы Варшавского договора и СССР больше не представляли угрозу. Однако леволиберальные глобалисты превратили НАТО в свое военно-политическое оружие, чтобы Америка получила превосходство в мире, отметил политолог. Тогда и началось расширение блока с Западной Европы и Северной Атлантики на весь мир.

«В частности, Россия и Китай активно сопротивлялись как влиянию этой идеологии, так и американским планам мировой гегемонии. Естественно, в этом положении американцы несут угрозу нам, а мы — им», — сказал Ищенко.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай представляют главную угрозу альянсу, напомнило РИА ФАН.