Российско-китайские военные учения «Восток» обеспокоили Запад

Китай и Россия проведут очередные совместные учения «Восток». Их военное сотрудничество представляет угрозу для Запада, написала газета Der Tagesspiegel.

Вооруженные силы двух стран проводили совместные учения в прошлом году и до пандемии, в 2018 году. Автор статьи предположил, что нынешние маневры пройдут в меньших масштабах, однако они все же могут представлять угрозу для Запада. Его слова подтвердила эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», — заявила она.

Учения пройдут с 1 по 7 сентября. В них примут участие более 50 тысяч военнослужащих, в том числе воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других стран, таких как Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия и Таджикистан, сообщило Минобороны РФ.

Военные отработают оборонительные и наступательные действия на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.