Мир 14 декабря 2023, 14:34 Российско-китайские отношения назвали гарантом мировой стабильности Путин: отношения России и Китая гарантируют стабильность в мире

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Отношения, которые сложились между Россией и Китаем, стали гарантом сохранения стабильности во всем мире. Об этом в ходе прямой линии заявил президент Владимир Путин.

«Мы видим, что происходит и вокруг России, и вокруг Китая. Видим попытки Запада переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации», — сказал он.

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Путин напомнил, что название блока — Североатлантический, и задался вопросом, что ему нужно на азиатской территории.

«Нет, тащатся в Азию, провоцируют, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки», — заметил российский лидер.

Он добавил, что, в отличие от западных государств, Россия и Китай подобного не делают, а их дружба не направлена против третьих стран.

Президент также указал на беспрецедентный уровень сотрудничества России с Китаем. По его словам, в 2023 году товарооборот с КНР должен вырасти на 30% и достичь показателя в 230 миллиардов долларов.

Прямую линию Владимира Путина в 2023 году совместили с большой пресс-конференции президента. Текстовую трансляцию мероприятия начал «360».