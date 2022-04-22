Российским военным удалось уничтожить склады горючего ВСУ

Всего за ночь ракетные войска и артиллерия уничтожили девять складов горючего, которые использовались украинскими военнослужащими. Всего было выполнено 1285 огневых задач, сообщило Минобороны России.

Было взято 37 пунктов управления и 1221 опорный пункт, где находилась военная техника противника и бойцы.

Кроме того, отечественные средства ПВО смогли перехватить семь беспилотников. Украинские летательные аппараты обнаружили вблизи населенных пунктов Ясиноватая, Старомайорское, Старомихайловка и Калиновка в ДНР, Александровка и Токарево в Херсонской области. В районе населенного пункта Донецкого была сбита тактическая ракета «Точка-У».

Тем временем Вооруженные силы Украины атаковали полевой госпиталь. Две ракеты «Точка-У» были пущены по нему в марте. Врачи получили ранения, но продолжили работу.