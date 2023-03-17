Мир 17 марта 2023, 19:05 Российским туристам в Индии сократили срок пребывания Индия ограничила пребывание российских туристов до 180 дней в год по электронной визе РИА «Новости»

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Индийские власти приняли решение ввести максимально возможный срок пребывания по электронной туристической визе для российских граждан. Об этом посольство России в Нью-Дели написало в Telegram-канале.

«Суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — сказано в сообщении.

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Таким образом, россияне смогут находиться в стране до 180 дней в течение календарного года. В дипмиссии напомнили, что непрерывно находиться в Индии разрешено лишь до 90 дней. По истечении этого срока туристу необходимо въехать повторно.

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В российском посольстве отметили, что изменения распространяются на визы, которые были выданы до обновления правил. При этом гражданам России порекомендовали пройти процедуру обновления уже оформленных документов.

Ранее Китай возобновил выдачу всех типов виз для иностранцев. Выдачу виз пришлось приостановить в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, возобновилась политика безвизового въезда на остров Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также осуществляется безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун.