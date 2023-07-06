Мир 06 июля 2023, 19:03 Российским студентам и бизнесменам станет сложнее попасть в Финляндию МИД Финляндии объявил об ужесточении правил въезда для российских студентов и бизнесменов Unsplash

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Финляндия утвердила ужесточенные правила въезда для российских студентов, бизнесменов, а также владельцев недвижимости. О новых ограничениях сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«Будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов», — указали в МИД Финляндии.

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Российским бизнесменам разрешили въезжать только в скандинавскую страну. Это означает, что предприниматели из России больше не смогут посещать Финляндию транзитом.

Студенты из РФ смогут обучаться только по определенным программам, после которых выдают степень. Это исключает приезд в страну для посещения курсов, уточнили в министерстве.

Владельцам недвижимости в Финляндии разрешат въехать в страну только после того, как они обоснуют необходимость личного присутствия. Новые ограничения вступят в силу 10 июля.

Кабмин скандинавской страны также продлил ранее действовавшие ограничения на въезд для россиян. Гражданам РФ запретили посещать Финляндию и направляться через нее в другие страны Шенгенской зоны без крайней необходимости.