Мир 12 января 2024, 14:14 Российским самолетам запретили летать над Йеменом Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям летать над Йеменом РИА «Новости»

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Росавиация из-за событий в Йемене запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство этого государства для полетов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Запрет действует до особого указания», — указали в Росавиации.

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Федеральное агентство воздушного транспорта уточнило, что для безопасности полетов возникли риски из-за событий в Йемене. Гражданским воздушным судам нельзя находиться в небе над этой страной.

США и Великобритания в ночь на 12 января обстреляли ракетами объекты хуситов в Йемене. Нанести удар «в ответ на беспрецедентные нападения» на суда в Красном море поручил американский президент Джо Байден. Но Соединенные Штаты не смогли убедить Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию присоединиться к международной коалиции по нейтрализации атак повстанцев.

Россия осудила удары США и Великобритании по объектам в Йемене и запросила заседание СБ ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрелы пренебрежением международным правом.