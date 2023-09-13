Мир 13 сентября 2023, 00:41 Российским машинам закрыли въезд в Латвию Латвийская таможня: въезд в страну на машинах с российскими номерами запрещен Freepik

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Латвия запретила въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России. Запрет действует со вторника, 12 сентября. Информация об этом появилась на сайте таможенного управления.

По информации ведомства, водителей российских автомобилей, пытающихся въехать в Латвию через российскую или белорусскую границу, обяжут вернуться. Если водитель не подчинится требованию пограничников, машину могут конфисковать.

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При этом поездка из Европы в Россию на машине с российскими номерами возможна, если автомобиль не задекларирован как товар, а является только средством передвижения.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз в Евросоюз личных вещей российскими туристами. Европейские чиновники предложили таможенникам не обращать внимания на одежду или средства гигиены в багаже туриста, а сосредоточиться на запрете российских автомобилей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расизмом запрет на ввоз россиянами личных вещей в Евросоюз.