СМИ: тысячи электронных писем Госдепа США попали к российским хакерам

Российские хакеры взломали систему Госдепа США и получили доступ к тысячам электронных писем чиновников. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Почтовый сервер ведомства взломали в 2020 году. По словам собеседников издания, хакерам стали доступны электронные письма бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Кроме того, взломщики добрались до бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Пока американские специалисты не установили, была ли кибератака частью взлома фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. Также неизвестно, заполучили ли хакеры какие-либо секретные сведения. Авторы материала отмечают, что в атаке на сервер подозревают российских хакеров.

В 2020 году США обвинили Россию в причастности к хакерской атаке на SolarWinds. Власти заявляли, что злоумышленники хотели получить разведданные, но им не удалось достать «информацию чувствительного характера». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл все обвинения американской стороны безосновательными.