Мир 23 июня 2023, 22:18 Российским дипломатам предложили спонсировать американских политиков Захарова: дипломатам РФ предложили профинансировать партии и политиков США Pixabay

Читать 360tv в

Российские дипломаты в США присылают электронные письма с предложениями взять на себя финансирование местных политических партий. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в Telegram-канале.

«Российские дипломаты в США регулярно получают электронные письма с предложением профинансировать ту или иную американскую политическую партию или политика», — написала она.

Реклама

Также Захарова добавила, что после этого, в Соединенных Штатах рассказывают, как «Россия вмешивается в их чудо-выборы».

«Джентльмены уже не те», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее сенаторы внесли на рассмотрение резолюцию о том, чтобы считать возможный удар России и Белоруссии по Украине атакой на НАТО. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал подозрения американских сенаторов о том, что РФ может применить тактическое ядерное оружие абсурдом.

Ранее президент Владимир Путин теоретически допустил применение тактического ядерного оружия в случае, если возникнет угроза для России.