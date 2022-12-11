11 декабря 2022, 10:55
Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам советских солдат на Аляске
Власти США не позволили дипломатам РФ возложить цветы к могилам летчиков СССР на Аляске
Власти США не позволили делегации российских дипломатов возложить цветы к могилам советских военных и гражданских лиц на мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в городе Анкоридж, штат Аляска. Об этом ТАСС сообщила заведующая консульским отделом РФ в США Надежда Шумовая.
По ее словам, российским дипломатам не объяснили причины, по которым нельзя пройти на кладбище.
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«Они проигнорировали дипломатическую ноту посольства России. Пробиться к мемориалу через Государственный департамент тоже не получилось», — сообщила Шумовая.
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Дипломат объяснила, что для посещения кладбища необходимо отдельное разрешение, так как на его территории расположена действующая военная база.
«Раньше такой пропуск журналистам и дипломатам предоставляли. Но мы все равно чтим память павших соотечественников и американцев, отдавших жизни во Второй мировой войне», — добавила Шумовая.
По ее словам, красные гвоздики возложили на военном мемориале в центре Анкориджа.
Всего на мемориальной кладбище в Анкоридже погребены 11 советских воинов и двое гражданских лиц. Они погибли в боях Второй мировой войны при переброске самолетов из США в СССР по программе ленд-лиза.
США
Вторая мировая война
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