Мир 09 декабря 2023, 07:54 Российским дипломатам не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске Посольство РФ в США: дипломатам не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске Посольство России в США / Telegram-канал

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Дипломатам из России не разрешили посетить военно-мемориальный комплекс «Форт-Ричардсон» на Аляске. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба российского посольства в Вашингтоне.

«Второй год подряд сотрудникам дипломатической миссии не удалось посетить военно-мемориальное кладбище „Форт-Ричардсон“ рядом с Анкориджем, чтобы почтить память советских моряков и летчиков, погибших здесь во время Второй мировой войны», — сообщила пресс-служба.

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В дипмиссии отметили, что американские власти проигнорировали дипломатические ноты посольства.

Однако в рамках консульской выездной сессии сотрудникам удалось посетить могилу краснофлотца Михаила Анисимова в Сиэтле и мемориал ветеранов войн в центре Анкориджа.

Посол России в США Михаил Антонов отмечал, что США стало все труднее объяснять важность сохранения памяти участников Второй мировой войны.