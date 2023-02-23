Мир 23 февраля 2023, 16:01 Российским делегатам в Вене не разрешили возложить цветы к памятнику советским солдатам Посол в Австрии Любинский: российских делегатов в Вене не допустили к возложению цветов РИА «Новости»

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В Вене состоялось возложение цветов к памятнику советским воинам в честь Дня защитника Отечества. К участию в мероприятии не допустили российских делегатов на сессии ПА ОБСЕ, рассказал РИА «Новости» посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам Любинского, от членов делегации Федерального собрания России при выдаче виз потребовали подписать обязательство о том, что они не станут участвовать в мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи.

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«В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии», — объяснил ситуацию посол.

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Дмитрий Любинский добавил, что к памятнику возложили два венка. Один — от всех дипломатических представительств России, а второй — от недопущенных делегатов. В мероприятии приняли участие сам Любинский, постпред страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Днем в четверг глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.