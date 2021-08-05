Российский журналист заявил, что Запад не поможет Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал призыв нескольких стран Запада к России отменить признание независимости Южной Осетии и Абхазии. По его словам, это не поможет Грузии вернуть эти страны. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на его Telegram-канал.

Такая просьба была озвучена США, Великобританией, Францией, Ирландией, Норвегией, Эстонией и новым членом Совета безопасности ООН — Албанией.

«Может, она (Албания — прим. ред.) хочет отозвать признание независимости Косово? А Ирландия не горит желанием дезавуировать Белфастское соглашение, по которому отказалась от территориальных претензий на шесть графств на севере острова?» — задался вопросом Коц.

Также он заявил, что у Грузии, скорее всего, не будет возможностей вернуть Абхазию в состав государства.

Тбилиси теперь только теоретически может отрабатывать возвращение «своих» территорий: 13 лет назад Грузия отлично увидела, что никакой Запад на помощь ее армии не пришел. И не придет, если она решится на подобную авантюру», — -сказал журналист.

Ранее Пушков прокомментировал призыв западных стран к России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Он также, как и Коц, предложил Албании отказаться от признания Косово.