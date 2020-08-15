Российского журналиста Важенкова отпустили на свободу в Белоруссии

В субботу стало известно об освобождении российского журналиста. Артем Важенков был задержан 11 августа по подозрению в организации протестных акций.

Координатор организации «Правозащита открытки» Алексей Прянишников заявил, что Артема Важенкова отпустили на свободу, обвинение ему никто не предъявил. Журналист был задержан в течение пяти дней. Об этом сообщил ТАСС.

Белорусские силовики задержали Важенкова 11 августа рядом с универсамом «Рига». По данным правоохранительных органов, журналист находился в состоянии алкогольного опьянения. Омоновцы также предъявили видео, на котором журналисты Артем Важенков и Игорь Рогов признаются, что приехали в Минск не по рабочим целям. Но позже представители организации «Открытая Россия» заявили, что это их сотрудники. По их словам, журналисты приехали координировать выборы в Белоруссии.

Митинги и акции протеста в Белоруссии начались с 9 августа. По предварительны данным, в ходе волнений были за задержаны более 10 российских журналистов, многие из них были ранены, сообщает Газета.ru.