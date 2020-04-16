Российский журналист призвал Белоруссию не скрывать правду о коронавирусе
Российский журналист Валентин Богданов прокомментировал статью CNN, в которой распространение коронавируса в Белоруссии сравнили с аварией на Чернобыльской АЭС. Также он призвал правительство страны не скрывать правду. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Журналист считает, что нельзя сравнивать эти две ситуации, так как вокруг трагедии в Чернобыле было слишком много недостоверных слухов. Также он убежден, что важно оценивать нынешнюю обстановку в стране, чтобы избежать пандемии.