Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ | 360°

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Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ

СЦКК ЛНР: российский журналист получил ранения при обстреле Сватово

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Российский журналист пострадал в результате обстрела Сватово со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Пострадавший — сотрудник РИА ФАН.

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ВСУ открыли огонь по Сватово из американской РСЗО HIMARS, выпустив две ракеты типа M31 GMLRS, уточнили в представительстве.

«Ранения получил журналист „Федерального агентства новостей“, разрушена гостиница „Ватра“, повреждены семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли», — добавили в СЦКК.

Во время удара журналист находился в гостинице «Ватра». По словам пострадавшего, в здание угодило как минимум два боеприпаса, написал «Политэксперт».

Журналист добавил, что в момент атаки в здании были только он и администратор гостиницы.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что подробная информация о пострадавших и повреждениях в результате обстрела Сватово уточняется.

ВСУ

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