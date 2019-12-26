Российский журналист остановил вора в Лондоне

Житель Лондона попытался украсть у российского журналиста барсетку с телефонами. Но представителю СМИ удалось задержать грабителя и передать сотрудникам полиции.

«Я шел, держал в руках барсетку, в которой были телефоны. Сами понимаете, вся жизнь — и почты, и номера, и все остальное. Хожу давно с ней, никаких проблем не было. В этот раз сзади здоровый бугай подбежал, толкнув, вырвал барсетку», — поделился Вячеслав с РИА «Новости» и попросил не раскрывать свою фамилию.

Журналист добавил, что злоумышленник действовал профессионально, но его удалось быстро догнать и «завалить, прыгнув на шею». Однако благодаря внушительным размерам грабитель смог вырваться и начал снова убегать.

«Я подскочил, через два прыжка нагнал, навстречу как раз шли два молодых человека. Втроем мы его закрутили. Это было около кафе, там быстро вызвали полицию», — продолжил Вячеслав.

По словам журналиста, после случившегося у него опух глаз и появилась трещина в запястье. Грабителю же теперь предстоит ответить на вопросы сотрудников полиции.