Российский Vogue поместил на обложку ноябрьского номера «бодипозитивную» модель с обычным телом

«Бодипозитивная» модель Джилл Кортлев из Нидерландов появилась на обложке ноябрьского номера российского Vogue. Как сообщил сайт журнала, она одна из самых популярных моделей нового поколения.

Как пишет сайт, Кортлев несколько лет назад постоянно худела, чтобы вписаться в модельный формат, однако потом ей надоело изнурять себя диетами.

«Джилл очень вдохновляет. Она какая-то волшебная. Я работала со многими моделями, но она очень особенная, у нее потрясающая энергетика. Она позитивна, очень уверена в себе, ей нравится экспериментировать», — рассказала внештатный редактор моды Vogue Россия Катерина Золототрубова, которая стилизовала фотографии Кортлев.

По сообщению журнала, модель стала лучшим воплощением ценностей ее агентства Movement, в слогане которого говорится, что здоровье важнее фигуры.