Мир 29 декабря 2022, 12:50 Российский военный сообщил об уничтожении украинских диверсантов в ДНР Военнослужащие Западного военного округа ликвидировали украинских диверсантов в ДНР РИА «Новости»

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Группа украинских диверсантов уничтожена в районе села Торское в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий с позывным «Фрост».

«Пытались спуститься к нам, но наши парни постоянно находятся на посту. В ночное время спускаются, подсвечивают себе фонариками», — сообщил он.

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Во время одного из таких наблюдений были и обнаружены украинские боевики. Военнослужащие Западного военного округа тут же ликвидировали диверсантов.

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Ранее российские военные ударили ракетой по заводу «Турбоатом» в Харькове, где дислоцировались украинские националисты. Операция завершилась успешно.

Между тем сотрудники Федеральной службы безопасности России в Херсонской области задержали агента украинских спецслужб. Мужчина собирал информацию о месте нахождения российских военных, количестве техники для дальнейшей передачи ВСУ.