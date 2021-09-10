Российский военный погиб в Сирии в результате взрыва на дороге. Как сообщило «РИА Новости», факт гибели служащего уже подтвердили в Минобороны.

«Девятого сентября 2021 года в провинции Хомс <…> в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства», — отметили в ведомстве.

Российский военный в момент взрыва ехал по дороге на машине. Его ранения были крайне тяжелыми. Россиянину оказывали помощь медики, но травмы были слишком сложными, спасти мужчину не удалось.

В Минобороны уже подчеркнули, что окажут родственникам жертвы взрыва всю необходимую помощь.

Конфликт на территории Сирии продолжается уже с 2011 года. Там бесчинствовали боевики «Исламского государства»*, и побороть их удалось только в 2017 году. О победе над террористами объявила Москва, после чего вывела свои войска из страны.

Но в некоторых районах Сирии все еще продолжаются конфликты с боевиками. Там проходят зачистки, чтобы полностью освободиться от террористов. Первоочередной задачей для страны является восстановление всего, что было разрушено — и возвращение в Сирию огромного количества жителей, которые за время боев стали беженцами.

«Исламское государство»* — террористическая организация, запрещенная в России.